A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta terça-feira, um homem, não identificado, com R$ 1 mil, em notas falsas, no Morro da Cruz, em Angra dos Reis. Segundo o que apurou os policiais federais, o homem receberia uma encomenda contendo as cédulas falsas.

Com base nas informações, previamente comunicada à Justiça, os policiais efetivaram a prisão em flagrante e a apreensão do dinheiro falsificado. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Federal da cidade. Foto: Divulgação