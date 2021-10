Marcelo Cabeleireiro participa de reunião no Sicomércio

Na noite da última terça-feira (05), o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro foi recebido pela diretoria do Sicomércio, em Barra Mansa, para uma reunião sobre projetos voltados ao desenvolvimento econômico e outras ações do mandato. Durante o encontro, o deputado frisou a importância da parceria com o governador Cláudio Castro e os prefeitos da região para a efetivação de projetos. Também revelou a criação da Frente Parlamentar do Comércio Varejista.

“Essa união é necessária para que as coisas realmente aconteçam. Um exemplo é a parceria com o prefeito Rodrigo Drable que possibilitou diversas melhorias para Barra Mansa como o asfaltamento de mais de 140 ruas, o início da licitação para reforma da Ponte Ruth Coutinho e construção de muros de contenção, entre outras benfeitorias para a população”, destacou Marcelo.

Na ocasião, o parlamentar destacou algumas leis importantes de sua autoria que impactaram positivamente no setor econômico do Estado como a Lei 9.428/21, que beneficia produtores de leite e cachaça com a suspensão do regime de substituição tributária; e a Lei 9.367/21, que reduz o ICMS em operações para fabricantes de testes rápidos, dermocosméticos e insumos usados no tratamento de hipertensão e glicose. “O objetivo é ajudar que os empreendimentos se mantenham na região e atrair novos negócios, incentivando a geração de emprego, renda e como consequência disso, o fortalecimento do nosso comércio”, ressaltou.

Marcelo ainda falou sobre as medidas adotadas pela ALERJ para economizar recursos como a transferência dos trabalhos para o novo prédio, implantação de sistema tecnológico de votação, entre outras ações que permitiram que a Assembleia ajudasse diversos municípios nesta pandemia, incluindo os do Médio Paraíba, com a destinação de verba. Ele destacou que o presidente André Ceciliano tem feito uma gestão transparente e democrática. O deputado ainda revelou que está sendo criada na ALERJ uma Frente Parlamentar de apoio ao comércio varejista, a pedido de entidades empresariais.

Presente na reunião, o presidente da OAB Barra Mansa, Dr. Aloízio Perez, relembrou a luta antiga dos advogados pela elevação da Comarca de Barra Mansa à Entrância Especial e agradeceu ao deputado pelo apoio que tem dado, desde o início do seu mandato, para que esse tema avançasse no Tribunal de Justiça.

Ao final, o deputado agradeceu ao presidente do Sicomércio, Hugo Tavares, e a toda a diretoria pela recepção e oportunidade de poder falar sobre seu mandato. “É sempre muito bom ter esse espaço. Reafirmo meu compromisso de continuar lutando pelo desenvolvimento da nossa região. Meu gabinete estará sempre à disposição”, finalizou.