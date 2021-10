A dona de um carro flagrou o momento em que o ladrão furtava o seu veículo no fim da tarde de quarta-feira (6) em Barra Mansa. O caso ocorreu na Estrada Governador Chagas Freitas, na altura do distrito de Rialto. Ao flagrar o homem dentro do carro, a vítima chegou a abrir a porta do automóvel para tentar evitar que o bandido fugisse, mas o criminoso arrancou com veículo e conseguiu escapar.

Segundo a mulher, seu carro é o Fiat Uno ano 1994 KNH-0A17 e possui a escrita em uma das laterais “The Lostin the World”. Ela contou que estacionou com o veículo e foi a uma agropecuária. No estabelecimento, foi avisada por uma pessoa que trabalha na agropecuária que o seu carro estava sendo furtado.

Ainda de acordo com a vítima, ela correu para o local e encontrou o ladrão dando ré com o seu veículo. Ela descreveu o bandido como pardo, alto, moreno de cabelo curto e um pouco gordo. Ela contou que ele usava máscara para prevenção da Covid-19 e camisa clara. A vítima informou que tentou impedir abrindo a porta do carro, mas o homem arrancou com o veículo e indo sentido Colônia. O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade.

Informações sobre o carro devem ser passadas ao 190 da Polícia Militar.