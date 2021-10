Fundação Beatriz Gama retoma Cursos Profissionalizantes

Cerca de cem alunos estão inscritos nos cursos de Eventos, Barbearia, Cabeleireiro, Depilação e Manicure

Os tradicionais Cursos Profissionalizantes da Fundação Beatriz Gama (FBG) estão de volta. Seguindo todas as normas de segurança contra a Covid-19, cerca de cem alunos participaram nesta quinta-feira, dia 07, da Aula Inaugural dos cursos de Eventos, Barbearia, Cabeleireiro, Depilação e Manicure.

O presidente da FGB, Vitor Hugo de Oliveira, ressaltou que os cursos estão sendo retomados gradativamente, com o número de alunos ainda reduzido para garantir a segurança de todos.

“Temos o maior carinho e cuidado em disponibilizar cursos de excelência, mas precisamos da participação e interesse dos nossos alunos. Estamos abertos a sugestões que possam melhorar, ainda mais, o nosso trabalho. Queremos cada vez mais aperfeiçoar os nossos cursos para que vocês tenham segurança em colocar em prática tudo que aprenderam aqui”, disse o presidente.

Vitor Hugo lembrou que na última gestão do prefeito Neto as formaturas contavam com mais de 700 alunos e a entidade oferecia mais de 76 cursos e atividades esportivas, espalhados em 12 bairros da cidade.

“Nos últimos quatro anos isso tudo foi jogado fora. Todo o trabalho foi relegado, acabando com os serviços oferecidos na Fundação. Com isso tivemos grande dificuldade para retornar, não só pela pandemia, mas também pela questão da reestruturação. Encontramos tudo sucateado e tivemos que fazer tudo com muita calma até chegar a esse ponto de retomar com os nossos cursos”, destacou Vitor Hugo.

As aulas terão início na próxima quarta-feira, dia 13, na parte da manhã, de 8h ao meio-dia. Cada curso será realizado em dois dias da semana e contará com dez alunos por dia. O curso tem duração de quatro meses e vai de outubro a janeiro.

Sara Gonçalves de Souza, de 17 anos, está matriculada no curso de Eventos e ansiosa para participar da primeira aula.

“Esse é o primeiro curso que faço e não vejo a hora de ter a primeira aula. Ele vai me ajudar muito, pois já faço produtos de confeitaria para vender e agora vou aprender a organizar eventos e introduzir meus produtos neles. Espero que esse curso seja o primeiro de muitos”, disse a aluna. Secom VR