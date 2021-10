Pistola furtada em casa de policial é devolvida pelo autor do furto

Um sargento do Exército, lotado no Hospital Militar de Resende, conseguiu recuperar sua arma depois de ter a sua residência invadida no dia 30 de setembro, na Estrada da Companhia, no bairro Roma, em Volta Redonda.

A irmã do acusado recebeu um telefonema de seu irmão informando que a pistola e um carregador com 13 munições do mesmo calibre estavam dentro de uma caixa de incêndio em frente à casa onde moram.

O sargento comunicou o fato ao Batalhão que enviou uma viatura no local, onde a pistola com 13 munições foi recuperada. A irmã do suspeito disse que o irmão havia ligado através de um número restrito. Na ocasião, o suspeito furtou também cerca de R$4 mil em dinheiro.

O sargento contou aos policiais que somente no dia 2 deste mês que deu falta dos pertences. Ele inclusive esteve na Delegacia de Polícia, onde fez um Boletim de Ocorrência.