Polícia Ambiental apreende nove gaiolas com pássaros silvestres

Policiais militares lotados na 2ª Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Barão de Juparanã (2ª UPAm) apreenderam, no fim da manhã desta quinta-feira, 7/10, nove pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro. O caso aconteceu na Rua Coroados, no bairro Monte Douro, em Valença.

Segundo os agentes, eles foram averiguar denúncia no local, sendo recebidos pelo proprietário da residência, questionado sobre o fato, o homem disse ter alguns pássaros em gaiolas, autorizando a entrada dos agentes e acompanhando a fiscalização.

Os policiais fizeram a apreensão de cinco canários da terra, dois azulões, um tico-tico e um coleiro.

As aves foram resgatadas e levadas para 91ª Delegacia de Polícia para medidas cabíveis onde o caso foi registrado. As aves receberam o encaminhamento para o Parque Estadual da Serra da Concórdia para passarem por triagem por um veterinário. A ocorrência foi realizada pelos cabos Matos e Anselmo.

A população pode denunciar crimes cometidos contra o meio ambiente através do Linha Verde, o disque Denúncia do Meio Ambiente, através do telefone 0300 253 – 1177, custo da ligação Local, ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, em todos os canais, lembrando que o anonimato é garantido ao denunciante. Matéria e fotos: Sandro Barra