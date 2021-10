Policiais prendem dois homens após tentativa de homicídio

Na tarde desta quarta-feira (06/10), um policial militar reformado, que é cadeirante, e uma policial civil sofreram uma tentativa de assalto e trocaram tiros com dois homens que estavam em uma moto na região do Colubandê, em São Gonçalo. Os agentes do São Gonçalo Presente estavam em patrulhamento quando foram informados da ocorrência.

Ao chegarem no local, conseguiram capturar os dois criminosos e encontraram com eles uma pistola, um carregador, três celulares, dois cordões de ouro e dinheiro em espécie. Um dos suspeitos foi atingido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde foi atendido e liberado. Ambos foram encaminhados à 73ªDP onde permaneceram presos por roubo, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Os materiais e a moto ficaram apreendidos.