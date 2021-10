A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na noite de quarta-feira, durante “Operação Égide”, cinco homens transportando mais de 30 pássaros da espécie trinca-ferro no km 14, da BR-040, em Três Rios.

Segundo os agentes, as aves foram encontradas em gaiolas dentro do porta-malas de um carro. As aves foram conseguidas em Juiz de Fora (MG) e seriam vendidas em feiras livres de Três Rios (RJ).

Segundo a PRF, dos cinco envolvidos, dois já tinham passagens por tráfico de animais silvestres. Todos foram autuados pela Secretaria de Meio Ambiente. Eles assinaram um termo em que se comprometeram a comparecer quando foram solicitados pela Justiça.

Os pássaros resgatados e o veículo apreendido foram encaminhados entregues à prefeitura.