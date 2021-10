Zoo VR prepara programação especial em comemoração ao Dia das Crianças

Atividades serão realizadas durante três dias para evitar aglomeração no feriado

Uma programação especial pelo Dia das Crianças será realizada no fim de semana (9 e 10) e no feriado do dia 12 de outubro no Zoológico Municipal de Volta Redonda. Além de visitar os animais, o público poderá se divertir no parque de brinquedos e explorar a área verde do local. Nos três dias haverá distribuição de pipoca e picolé e apresentações culturais.

As atividades serão realizadas das 8h às 16h30, podendo o visitante escolher um dos períodos, manhã ou tarde, para permanência no Zoo. A entrada é de graça e deve ser agendada pelo portal agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br. As vagas são limitadas e não será aceita entrada sem agendamento prévio, como explicou o responsável pelo Zoo, Jadiel Teixeira.

“Sabemos que o Zoológico é muito procurado como alternativa de lazer para as famílias, sobretudo em feriados e datas festivas. Por isso a programação do Dia das Crianças será realizada sábado, domingo e na terça-feira. Assim, evitamos aglomeração em um único dia e comemoramos a data”, disse lembrando que na segunda-feira, o local fica fechado para visitação.

Protocolo de prevenção ao novo coronavírus

Obedecendo as medidas de prevenção à Covid-19, os responsáveis devem apresentar na entrada o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Além disso, é necessária a utilização de álcool em gel e uso contínuo da máscara no interior do Zoológico. Além da equipe do Zoo, um efetivo da Guarda Municipal estará no local para orientar sobre o cumprimento das medidas de prevenção contra a pandemia.

Serviço:

O Zoológico Municipal de Volta Redonda fica na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília.

É o único zoológico público do estado, com entrada gratuita. Ocupa uma área de 150.439 m2, localizado em área de mata atlântica, e no entorno da floresta da cicuta.