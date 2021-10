Semana da Criança

Tema: BRINCADEIRA DE CRIANÇA É COISA SÉRIA

Produção: Juliana Targino / Neuropsicóloga

BRINCADEIRA DE CRIANÇA É COISA SÉRIA: Que brincar é bom demais, até nós adultos sabemos que é, agora, você sabia que o simples ato de brincar contribui muito para o desenvolvimento cognitivo, social, físico, psicológico e emocional de uma criança e além disso é um direito da criança?

Ao longo dos séculos, a definição de infância foi se modificando de acordo com o contexto histórico e social de cada época. No Brasil desde a implantação do Estatuto da Criança e do adolescente (ECA /1988), a infância é compreendida entre o nascimento e até os 12 anos incompletos. Além disso, a literatura mundial faz uma subdivisão entre primeira infância que vai dos 0 a 6 anos de idade, e a segunda infância que é dos 7 até o início da adolescência aos 12 anos.

Segundo os especialistas a infância é considerada o maior período de transformação e desenvolvimento do ser humano e as brincadeiras infantis são comprovadas cientificamente sendo as responsáveis pelo desenvolvimento motor, físico, psicológico, social e emocional saudável de uma criança.

O brincar é tão fundamental para o desenvolvimento infantil que é citado no artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente onde estabelece o ´´direito a brincar, praticar esporte e divertir-se“ e no artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que se diz ´´ o direito ao repouso e lazer“.

Segundo a neuropsicóloga Juliana Targino especialista em neuropsicologia infantil, é através das brincadeiras que a magia do aprendizado acontece em cada fase da vida da criança. São nas brincadeiras que a criança começa a conhecer e interagir com o mundo. Quando a criança está ali brincando, ela está aprendendo a se socializar e desenvolvendo habilidades que serão exigidas na vida adulta, como autonomia, criatividade, resolução de problemas, conviver em sociedade, entre outros.

Apesar disso, percebemos que cada vez mais nossas crianças estão tendo menos tempo para brincar. Segundo especialistas, isso acontece por dois motivos: excessos de atividades extracurriculares e a chegada da era digital.

A neuropsicóloga, Juliana Targino, explica que muitos pais confundem ao dizer que como o filho está matriculado em uma atividade física, ele também está brincando e se divertindo.

´´ Sem dúvida os benefícios da atividade física são inquestionáveis quando falamos em desenvolvimento infantil saudável. A atividade física auxilia no desenvolvimento da motricidade, tônus muscular, respiração, articulações entre outros benefícios. Contudo a atividade física, não substitui uma boa e divertida brincadeira. Através da brincadeira a criança compreende e reflete mais sobre a cultura que ela está inserida. O brincar de faz-de-conta permite que ela experimente diversos papeis da sociedade (a figura dos pais, do professor, do bombeiro, artistas, etc). Através da brincadeira é permitido que a criança expresse suas emoções, encenem os seus medos e angústias. Durante as brincadeiras a criança vai aprendendo a compartilhar, a cooperar, a respeitar a vez do outro, a se comunicar, ou seja, aprende a desempenhar um papel social que será exigido dela durante toda a sua vida enquanto ela viver em sociedade. As Brincadeiras com regras e jogos que permitem em alguns momentos a criança ganhar ou perder, também contribui para que ela desenvolva habilidades de resiliência e aprender a lidar com as frustrações da perda. Aprender a lidar com esse sentimento é essencial para o equilíbrio emocional e desenvolvimento da personalidade. Os benefícios são inesgotáveis. É importantíssimo os pais entenderem que não são os brinquedos caríssimos que permitirá que a acriança se desenvolva de forma saudável e plena conclui a neuropsicóloga Juliana Targino.

Juliana Targino, psicóloga especialista em neuropsicologia infantil

