Uma colisão envolvendo um EcoSport, com placa de Valença, conduzido por um homem, de 40 anos, e um Fiat Ducato Maxi Cargo (São José dos Pinhais-PR), conduzido por um homem, de 41 anos, ocorreu no km 269, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do bairro Lago Azul, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi frontal por volta das 6h15min, desta sexta-feira e deixou os dois condutores com ferimentos. Eles foram socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia, e Barra do Piraí.

O condutor do Ford EcoSport ficou preso às ferragens precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. O veículo de São José dos Pinhais (PR) estava com carga de sapatos e seguia no sentido Volta Redonda.

O trânsito teve pequena retenção, mas depois fluiu normalmente. Segundo foi apurado no local, o Eco Sport invadiu a pista contrária colidindo com o Fiat Ducato.