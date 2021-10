Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um morto e outro ferido na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na rotatória do bairro Village, em Angra dos Reis.

O condutor da moto morreu no local. O carona foi socorrido com ferimentos graves no Hospital Geral da Japuíba. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. O motorista do carro não ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois ocupantes da motocicleta estavam sem capacete. (Foto: Redes sociais)