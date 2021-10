Um homem, de 27 anos, foi preso nesta sexta-feira, com 662 pinos de cocaína, na Rua José Pereira de Carvalho, no bairro Piteiras, em Barra Mansa. Os agentes estavam na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, quando receberam uma informação sobre outra ocorrência sobre um suspeito.

Os policiais foram até o local onde o suspeito foi encontrado no quintal de casa com parte das drogas. Ele contou aos agentes que estava traficando. No interior do imóvel foi encontrado o restante das drogas. Foto: Policia Militar