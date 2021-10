Prefeitura conclui obra de contenção no bairro Siderópolis

Secretaria de Infraestrutura de Volta Redonda finaliza nesta sexta-feira (8) trabalhos às margens do Córrego Cafuá

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), conclui nesta sexta-feira (8) as obras de recuperação das margens do Córrego Cafuá, no bairro Siderópolis. O término da obra visa garantir a segurança de moradores, motoristas e pedestres que passam pela Rua Padre Ernesto Moreira Lamim.

Durante os trabalhos, o local foi sinalizado e não houve a necessidade de interrupção do trânsito. O secretário de Infraestrutura, José Jerônimo Telles Filho, deu detalhes sobre a intervenção feita pela SMI.

“No ano passado, as chuvas provocaram um deslizamento de um pequeno trecho das margens do Córrego Cafuá. Fizemos essa restauração usando o muro de contenção solo-cimento com três mil sacos de poliéster e 80 de cimento. A mão de obra foi toda por conta dos funcionários da secretaria, gerando um custo final em torno de R$ 30 a R$ 40 mil reais para o município, garantindo a segurança para moradores, pedestres e do trânsito na via que é muito movimentada”, enfatizou o secretário.

Ainda no primeiro semestre, a SMI também fez a recuperação com uma nova contenção no bairro Jardim Tiradentes, onde a infiltração provocada pela água das chuvas e o tempo causaram a queda de um trecho. A obra garantiu o retorno do trânsito mais leve e pesado, principalmente para o acesso de caminhões de empresas prestadoras de serviços públicos e privados.

Nesta semana, equipes da secretaria estão realizando a capina e limpeza ao longo das calçadas da Rua 60, que liga os bairros Sessenta a Siderópolis e Casa de Pedra. As calçadas dos dois lados da rua são muito utilizadas para caminhadas pelos moradores porque são mais largas e sem obstáculos. Fotos: Divulgação/Secom PMVR