Projeto ‘Secretaria Itinerante’ foi lançado nesta sexta-feira, dia 08, na Vila Brasília

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) lançou na manhã desta sexta-feira um trabalho de busca ativa pelo público alvo nos bairros de Volta Redonda. O projeto “Secretaria Itinerante” iniciou pelo bairro Vila Brasília e acontecerá semanalmente, sempre as sextas-feiras, das 9 às 11h30. O objetivo é fazer um cadastro das Pessoas com Deficiência, divulgar o trabalho da secretaria e identificar as demandas. Na próxima semana, a equipe da SMPD estará no bairro Coqueiros.

O secretário da Pessoa com Deficiência, pastor Washington Uchoa, explicou que mesmo com uma sede própria, em local central, de fácil acesso, no Aterrado, sentiu a necessidade de percorrer o território para identificar o público alvo da secretaria e seus anseios. “Estando na comunidade, conseguimos ver a realidade das famílias. Além de assistir à pessoa com deficiência, podemos apoiar os familiares com atendimento psicológico, por exemplo, em parceria com a Secretaria de Saúde. Podemos fazer a ponte com outros serviços ofertados pelo Poder Público”, disse.

A equipe da Secretaria da Pessoa com Deficiência vai atuar em parceria com os profissionais dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), que já estão inseridos na comunidade, utilizando as dependências destas unidades. Além disso, vão visitar outros equipamentos públicos disponíveis nos bairros e observar a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência.

“Vamos começar este trabalho itinerante pelos bairros mais distantes do centro, por entender que é mais difícil para esta população acessar o serviço na sede da secretaria, no Aterrado. O primeiro encontro, na Vila Brasília, foi muito produtivo e acreditamos que este é o caminho para dar visibilidade a estas pessoas”, afirmou o pastor Washington.

A sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) fica na Rua 17 de Julho, número 20, no Aterrado. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Secom/PMVR com fotos de divulgação