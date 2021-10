Telecentro do Retiro é reaberto em Volta Redonda

Após revitalização, espaço volta atender à população com oficinas de inclusão digital e acesso gratuito à Internet

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) reabriu na manhã desta quinta-feira, dia 07, a sede do Telecentro do bairro Retiro. A unidade foi totalmente revitalizada. Com a reforma, o espaço volta a atender à população com oficinas de inclusão digital, além de prestar serviços como a elaboração de currículos e navegação na Internet. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Antônio de Almeida, 1181. O telecentro tem capacidade para atender 40 usuários por dia.

A diretora do Departamento de Proteção Básica, Rosane Marques, a Branca, agradeceu ao governo municipal, em especial, ao secretário Munir Francisco, pelo trabalho realizado em prol da assistência social de nosso município e reforçou que a inclusão digital é um programa importante, pois impacta positivamente a vida acadêmica e profissional dos cidadãos.

“A sede do Telecentro e as 25 unidades (salas telecentro), que ficam nos CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), dão oportunidade aos nossos usuários de ter contato com computadores e Internet. Nosso Programa de Inclusão Digital possibilita que os nossos usuários possam desenvolver suas habilidades, não só na informática, mas também em outros seguimentos. Tem sido esperança e oportunidade para inúmeros voltarredondenses”, falou.

O secretário Municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, lembrou que quando assumiu a pasta, em janeiro deste ano, encontrou toda a rede de assistência social sucateada.

“Toda a rede da assistência social estava fechada quando reassumimos a Smac e aos poucos estamos reconstruindo. Já temos 27 CRAS funcionando, o Albergue Seu Nadim, os Centros Pop e Dia e agora o Telecentro totalmente revitalizados”, disse.

Ele acrescentou que a informática se tornou algo essencial para todos, por isso, entendemos que capacitar a população com oficinas de informática contribuirá muito para que todos tenham maior oportunidade no mercado de trabalho.

“Já formamos mais de 1500 usuários do Programa de Inclusão Digital, entre jovens, adultos e idosos. Estamos nos organizando e firmando parcerias para atender ainda melhor a nossa população. Com o apoio do Prefeito Neto, voltaremos a ser referência, na assistência social, em todo Brasil”, declarou Munir, agradecendo ainda à família do homenageado que dá nome ao espaço.

O telecentro recebeu o nome de Herdy Martiniano de Lima. O homenageado é avô do vereador Paulo Conrado, que participou da cerimônia junto com outros familiares. Sr. Herdy foi líder comunitário do bairro Retiro, sempre envolvido nas causas sociais e em prol de melhorias para a comunidade.

O evento ainda contou com a presença dos vereadores Cacau da Padaria e Vander Temponi.

Secom/PMVR com fotos de Geraldo Gonçalves