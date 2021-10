Academia Militar da Agulhas Negras recebe o projeto “A Vida Vale Mais”

Palestra de prevenção ao uso das drogas promovido pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado foi ministrada para soldados e cadetes

Alertar para os perigos das drogas e os problemas que causam na sociedade tem sido o objetivo do projeto de palestras “A Vida Vale Mais”. Com o sucesso do projeto, muitos convites e pedidos estão chegando ao deputado federal Delegado Antonio Furtado, que esteve, hoje (08/10), na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) para alertar os militares.

– A palestra “A Vida Vale Mais” de conscientização às drogas é um trabalho positivo e que tem impactado e transformado a vida de muitos adolescentes e adultos. Entendemos ser necessário trazer esse conhecimento para os nossos cadetes e soldados terem a real consciência sobre os malefícios do vício, além de se transformarem em multiplicadores – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Cerca de 700 pessoas, entre cadetes, soldados e alunos do Colégio Estadual Aníbal Benévolo, participaram da palestra realizada no teatro da Aman. Atentos, interagiram e fizeram perguntas sobre situações expostas pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado.

– Parece uma coisa simples, mas não. Essa é uma brilhante palestra. É muito importante palestras como essa. Entendemos que os cabos e soldados saem daqui como multiplicadores e serão capazes de evitar que pessoas façam uso de drogas no ambiente familiar e dos bairros. Tenho certeza que ficou na mente de todos o quanto as drogas são ruins e podem arruinar vidas– parabenizou o coronel Arthur Palmeira Leite.

Para sinalizar e marcar o trabalho de conscientização realizado na Aman, o deputado federal Delegado Antonio Furtado recebeu um diploma de reconhecimento pela importância da atividade desenvolvida.

– Fico muito feliz de poder trazer informação e conscientização para os militares e também para os alunos da escola estadual. Mostrar o que as drogas fazem e suas consequências, ajuda a evitar que o vício destrua muitas famílias – alertou o deputado. Suély Zonta – Assessoria de Imprensa