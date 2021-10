O motoboy, Daniel de Azevedo Vieira, de 38 anos, que se envolveu em um acidente na madrugada deste sábado, morreu pouco depois ao dar entrada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O acidente com um veículo de passeio ocorreu no trecho urbano da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em frente ao Supermercado Royale, no bairro Jardim Amália I.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 3h15min para o acidente. Daniel chegou a ser levado para o Hospital São João Batista em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre o motorista do carro.