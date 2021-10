Parque Aquático de Volta Redonda é opção de lazer no fim de semana

Local fica aberto das 8h às 17h no sábado e no domingo; nesta segunda e terça-feira, dias 11 e 12, o parque estará fechado

O Parque Aquático Municipal, em Volta Redonda, em frente à Ilha São João, está aberto para o lazer aos sábados e domingos, das 8h às 17h. Por conta da pandemia da Covid-19, de segunda a sexta, o local permanece exclusivo para as escolinhas de natação e hidroginástica. Nesta segunda e terça-feira, dias 11 e 12 de outubro, o parque estará fechado.

O coordenador do Parque Aquático, Wagner Rogério de Oliveira, explicou que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), responsável pelo local, estuda a ampliação gradativa dos dias voltados para o lazer. “Estamos pensando em estratégias para flexibilizar o funcionamento do Parque Aquático, abrindo nos feriados e também esticando o fim de semana para sexta, sábado e domingo. A preocupação é manter as ações de prevenção à Covid-19”, disse.

Para entrar no parque, os usuários passam por aferição de temperatura corporal e recebem orientações que como utilizar o espaço com segurança. Também é disponibilizado álcool em gel a 70% na entrada e na saída do parque, cantina e vestiários. Os frequentadores são orientados quanto ao uso de máscaras nos vestiários e para que evitem aglomerações na área das piscinas.

Além dos funcionários do parque, professores da Smel fazem plantão no local para orientar a população sobre o lazer e auxiliar nas medidas de prevenção à doença.

O parque tem 11,3 mil m² e conta com três piscinas, sendo uma para lazer, uma infantil e uma olímpica, vestiários e cantina, além da parte administrativa com secretaria, sala de professores e uma para exames médicos. Os exames dermatológicos são realizados na terça-feira e na quinta-feira, às 8h, e na quarta-feira, às 13h30. São distribuídas cerca de 50 senhas por dia.

O cadastro para frequentar o Parque Aquático de ser feito na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h. É necessária apresentação do Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência em Volta Redonda.

Escolinhas de natação e hidroginástica

De terça a sexta-feira, o Parque Aquático Municipal está aberto para os alunos das escolinhas de natação e hidroginástica. As turmas fazem aulas duas vezes por semana, ou nas terças e quintas ou nas quartas e sextas, com limite de dez alunos para natação e trinta para hidroginástica, os horários são de 7h às 11h e de 13h às 18h. As aulas de natação são voltadas para alunos a partir dos seis anos de idade e as de hidroginástica para todas as idades.

O cadastramento das turmas é realizado na secretaria do parque em horários determinados para evitar aglomeração. Pode ser feito nas quartas-feiras, das 8h às 11h, e nas quintas e sextas, das 13h às 16h. Secom/PMVR com fotos de divulgação