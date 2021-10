Policiais militares detiveram na tarde deste sábado, três suspeitos com drogas na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Foram apreendidos 141 pedaços de maconha, 399 pinos de cocaína, 17 skunk e R$ 212 em dinheiro. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, onde foi feita a ocorrência. Foto: Polícia Militar