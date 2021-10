Programa será gratuito e gerido pela Vigilância Sanitária

Após uma reunião entre o prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, e o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, o município recebeu nesta quinta, 7, um curso de capacitação para o manejo do sistema Estadual de Castração de Animais. O curso, que foi voltado para os agentes do setor de Vigilância Sanitária de Porto Real.

Através do sistema, que será administrado pela Vigilância Sanitária, o município recebeu 500 vagas de castração que serão usadas para atender uma fila de espera já existente. Para isso será articulado um cronograma de atuação para atender os moradores inscritos na fila. A partir daí, os munícipes poderão realizar a castração de forma gratuita de um animal por mês (cão ou gato). Além disso, o programa ainda contemplará os protetores de animais em situação de rua, que terão um número maior de vagas para castração.

“Esta plataforma irá atender os 92 municípios do estado e nós fomos escolhidos para iniciar o programa. Quero agradecer mais uma vez o secretário Marcelo Queiroz por essa grande parceria, que mostra o quanto estamos empenhados no desenvolvimento de Porto Real”, reiterou o prefeito Alexandre Serfiotis.

A capacitação foi ministrada pelo assessor da secretaria de Estado, Thiago Azevedo, que explicou que até a próxima quarta, 13, o sistema já estará disponível para a recepção dos munícipes para realizarem o cadastramento dos animais. “Após a montagem do sistema e o alinhamento com a clínica responsável, o município já pode realizar a castração dos animais. É importante destacar que Porto Real será administrado pela vigilância sanitária, mas cada cidade terá sua própria administração. Ou seja, cada município do estado fará sua própria gestão”, finalizou o assessor.

Segundo a coordenadora de Vigilância Sanitária, Cássia Pitasse, a castração traz diversos benefícios como a prevenção de doenças, melhora no comportamento, diminuição do risco de fuga e o aumento da expectativa de vida dos animais. Para mais informações, os moradores podem ligar para a Vigilância Sanitária através do telefone (24) 3353-4201.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Real, Anderson Martins, esteve no local para fazer a abertura do evento. Além disso, o evento também capacitou profissionais da Vigilância Sanitária dos municípios vizinhos de Quatis, Pinheiral e Itatiaia. Foto: Regiane Real.