Porto Real segue com campanha de vacinação na 2ª Dose

O grupo de pessoas com idade de 38 anos ou mais será o próximo alvo da campanha de vacinação da Dose 2 contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a campanha será realizada na próxima quarta, 13, através das unidades de Saúde da Família, em dois horários:

– 8h30 às 11h: USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Freitas Soares e Jardim Real e Novo Horizonte Central de Vacina.

– 13h às 15h30: USF do bairro Jardim das Acácias.

Para o recebimento da vacina, os pacientes devem se dirigir à Unidade de Saúde da Família de referência, tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.

Campanhas de Repescagem e de Dose Reforço acontecem em Porto Real

Na última terça, 5, a Central de Vacina foi sede da Campanha de Repescagem de Imunização Contra a Covid-19. No local houve o atendimento com a 1ª Dose ao grupo de pessoas com idade de 12 anos ou mais, e ainda, a aplicação da 2ª dose para as pessoas cujo agendamento no cartão de vacina está marcado para até o dia 5 de outubro.

A SMS ainda deu continuidade às campanhas de vacinação nesta quarta, 6, quando através das Unidades de Saúde da Família (USFs), atendeu as Pessoas Idosas com a 3ª Dose das vacinas contra o coronavírus.