PRF apreende grande quantidade de cocaína, na Serra das Araras

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em fiscalização durante Operação Nossa Senhora Aparecida, na noite de sexta-feira, por volta das 23h40min, quando abordaram uma carreta com placa de Taubaté (SP), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, na Serra das Araras, em Piraí.

Durante fiscalização, o condutor, de 44 anos, apresentou nervosismo e versões divergentes sobre o motivo da viagem. Foi verificado também que o condutor da carreta, já possuía antecedentes criminais por furto.

Ao realizar revista minuciosa, foram encontrados sob a lona que cobria a carga, algumas peças de madeira, caixas de papelão contendo vários tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 400 quilos.

O condutor aproveitou enquanto a equipe estava empenhada na revista em busca da droga para empreender fuga correndo para um matagal. Foram realizadas várias buscas, mas, não foi possível localizar o homem. Ocorrência apresentada na Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Federal na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.