PRF flagra caminhoneiro com CNH suspensa na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização na sexta-feira, por volta das 17h45min, quando abordaram um caminhão VW23.220, com placa de Iguaba Grande (RJ), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante fiscalização, os agentes constataram de que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor do veículo estava suspensa desde 19 de julho de 2021 até 14 de fevereiro de 2022. O motorista que estava vindo de São Paulo com destino a Cabo Frio foi detido por violar a suspensão do direito de dirigir.

Por ser de crime de menor potencial ofensivo foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF, tendo o homem se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado. Ele foi liberado e o veículo ficou retido até a chegada de outro motorista devidamente habilitado.

Além do TCO pelo crime flagrado, foi aplicada multa de R$ 880,41 pela infração de dirigir com a CNH suspensa.