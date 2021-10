A Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando fiscalização de veículos quando por volta das 18h30min, deste sábado, teve atenção voltada para um veículo Honda/HR-V LX CVT que passou muito próximo (“colado”) na traseira de um caminhão, para não pagar o pedágio, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O motorista acelerou o veículo ao passar pela equipe que estava em fiscalização, que percebeu que a placa do Honda parecida estar com alguns caracteres encobertos. Diante da suspeita, uma equipe saiu em direção ao veículo que foi alcançado poucos quilômetros do pedágio.

O condutor informou que estava vindo de um sítio e se recusou a submeter -se ao teste do etilômetro (bafômetro). Desta forma, foram aplicadas as multas referentes às infrações de trânsito constatadas, no valor total de R$ 3.293,24. O veículo ficou retido até a apresentação de outro condutor devidamente habilitado; e ainda teve que pagar pela evasão de pedágio flagrada na data deste sábado e mais outras duas passadas que estavam registradas no sistema do pedágio.