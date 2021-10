A vereadora Soraia Balieiro (PSD) participou, nesta sexta-feira (08), de uma reunião com o secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro, Max Lemos.

Na pauta do encontro , projetos da secretaria que poderão ser implantados em Resende, dentre eles, um projeto habitacional. “Foi um ótimo encontro, com diversas demandas apresentadas pelo nosso mandato e também conhecendo projetos da pasta”, comenta Soraia.