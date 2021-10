Barra Mansa registra 4º homicídio em menos de 15 horas

Um homem foi assassinado a tiros dentro de casa na tarde deste domingo (10) em Barra Mansa. O crime ocorreu na Rua Rui Barbosa, no Loteamento Nova Esperança. É o quarto homicídio registrado na cidade em um período de 15 horas.

A vítima foi identificada como Rogério Francisco Miranda, de 45 anos. A PM foi acionada pela esposa de Rogério e encontrou na porta da residência cápsulas deflagradas e sangue no interior da casa. Durante a madrugada, três jovens foram assassinados em pontos diferentes da cidade. Um foi morto no Boa Vista II, enquanto outros dois foram mortos dentro de um carro no bairro São Judas Tadeu.

Os assassinatos estão sendo investigados pela Polícia Civil de Barra Mansa. No momento desta publicação, ninguém havia sido preso.