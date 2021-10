Polícia Militar prende suspeito com carga de drogas em Pinheiral

Policiais militares receberam informações por volta das 2 horas deste domingo sobre uma quantidade de drogas que estava vindo do Rio de Janeiro, dentro de um veículo, para ser entregue na Rua Maria Estetolina, no bairro Palmeiras, em Pinheiral.

Os agentes se mobilizaram e foram até as proximidades e abordaram um Renault, com uma mulher, de 24 anos, conhecida como “Mula do Tráfico”, que faz o transporte drogas para os traficantes. Muito nervosa, a mulher informou ter trazido do Rio de Janeiro, duas caixas pesadas que foram entregues na casa de um suspeito, de 21 anos.

Os agentes foram até o local onde as caixas foram entregues e detiveram um jovem. No local foram apreendidas duas caixas com 120 tubos de lança perfume, 2 mil Eppendorfs vazios, 400 plásticos de sacolés vazios, um tablete prensado de cocaína, quatro pinos de cocaína, uma porção de pó branco (dois quilos e oitocentos gramas), quatro folhas com etiquetas, um caderno com anotação do tráfico, uma aparelho celular Samsung e R$200.

Os três suspeitos, de foram levados para a Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos. O motorista de aplicativo foi liberado. O suspeito, de 21 anos, foi algemado para a DP.