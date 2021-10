Suspeitos de tráfico são presos em Pinheiral

Três suspeitos – uma mulher de 24 anos e dois homens, de 21 e 34 anos – foram presos na madrugada deste domingo (10), por tráfico de drogas, em Pinheiral. A prisão ocorreu na Rua Maria Estetolina, no bairro Palmeiras, depois que a Polícia Militar descobriu a entrega de uma carga de drogas e outros materiais do tráfico.

Foram apreendidos 120 tubos de lança-perfume (total de 6,2 litros), 2,8 quilos de cocaína, 2 mil pinos para a venda fracionada da droga, quatro pinos de cocaína, 400 sacolés vazios, quatro folhas com etiquetas de uma organização criminosa e R$ 200, além de um caderno com anotações do tráfico. Também foi apreendido um telefone celular.

Os policiais chegaram ao trio depois de receberem informações que a mulher chegaria com a carga no carro de um motorista de aplicativo (que está entre os presos). O material foi entregue na casa do outro suspeito preso em flagrante. Todos vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas. (Foto: Polícia Militar)