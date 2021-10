Tabletes de maconha são apreendidos no bairro Minerlândia

Três tabletes de maconha – cerca de 1 kg – foram apreendidos na manhã deste domingo (10) na Rua Ouro Preto, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. A droga estava em uma residência e um suspeito foi detido.

Segundo a PM, o suspeito estaria guardando o entorpecente para abastecer o tráfico no bairro Eucaliptal. Além dos tabletes, os agentes apreenderam uma sacola contendo certa quantidade da mesma droga e uma balança de precisão. O suspeito e o entorpecente foram levados

Equipe de Busca juntamente com GAT I após receber denuncia de que no endereço em tela Igor estaria guardando drogas para o tráfico de drogas do bairro Eucaliptal, procedeu ao local onde após ter a entrada franqueada pela mãe do denunciado foi arrecadado o material a cima descrito. Foi dada voz de prisão e o mesmo conduzido a 93 DP juntamente com sua Mãe, sem qualquer lesão decorrente da intervenção policial.