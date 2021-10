Volta Redonda e Barra Mansa informam novas mortes por Covid

Números sobem para 1.231 e 669, respectivamente

As duas principais cidades da região Sul Fluminense divulgaram neste domingo (10) novas mortes por Covid-19. Em Volta Redonda, novamente mais duas foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde, aumentando para 1.231. São 40.203 casos confirmados. Os índices de ocupação hospitalar divulgados foram de 37% nas UTIs da rede pública e 14% na rede privada, enquanto nos leitos clínicos os percentuais são de 18% e 13%, respectivamente.

Em Barra Mansa, a Secretaria de Saúde informou mais um óbito, aumentando o total na cidade para 669. Segundo o boletim epidemiológico do dia, são 17.343 exames positivos para Covid-19 na cidade. Quatro pessoas estão hospitalizadas com a confirmação da doença. Os casos suspeitos são 30, com cinco pessoas internadas. Foco Regional