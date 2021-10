A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abre nesta segunda-feira (11), quatro Unidades de Saúde para vacinação Covid-19 e Multivacinação em atualização a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes menores de 17 anos. As unidades dos bairros Conforto, Jardim Paraíba, Retiro II e Santo Agostinho permanecerão abertas de 08h às 16h30.

As demais unidades estarão fechadas devido ao feriado nacional do Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida. O retorno do atendimento ocorrerá na quarta-feira, dia 13, em toda a Atenção Básica. De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, a vacinação contra a Covid-19 seguirá o cronograma de atualização do calendário de segundas e terceiras doses. Também estará disponível a primeira dose em repescagem as pessoas acima de 12 anos.

“Vamos manter a vacinação nesta segunda. Descentralizamos o atendimento para quatro unidades em regiões distintas para facilitar o deslocamento da população com essa emenda de feriado. Os atendimentos em todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF) retomam normalmente na quarta-feira, dia 13, no horário de 08h às 16h, sendo que nove postos funcionam em horário estendido, quatro até as 21: 249, São João, Vila Mury e Volta Grande e cinco até as 18h: Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Santo Agostinho e Santa Cruz”, comentou o coordenador.