Daniel de Azevedo Vieira, de 38 anos, vítima fatal do acidente ocorrido na madrugada deste sábado (9), em Volta Redonda, será sepultado neste domingo (10) às 11 horas no Cemitério do Retiro.

Segundo a família, o velório acontece na Capela do Aterrado de 8h às 10h. Daniel, segundo as primeiras informações, estava trabalhando como motoboy e iria realizar uma entrega quando foi atingido por um carro no trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Jardim Amália I.

Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital São João Batista em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. No momento desta publicação, as circunstâncias do acidente ainda eram desconhecidas e não havia informações sobre o motorista do carro. (Foto: Arquivo Pessoal)