Adolescente é apreendido suspeito de trocar tiros com policiais

Um adolescente de 17 anos, suspeito de ter trocado tiros com a Polícia Militar, no dia 1º deste mês, foi apreendido no início da tarde desta segunda-feira (11), em Volta Redonda, com uma grande quantidade de maconha. No apartamento em que ele mora com os avós, na Rua Ayrton Senna, no bairro Santa Cruz, os agentes aprenderam outros materiais do tráfico.

Os policiais informaram que estavam em patrulhamento quando foram informados da localização do suspeito. No endereço indicado, os avós permitiram a entrada dos policiais, que, em revista, encontraram 473 embalagens de maconha, 76 pinos de cocaína, seis balanças digitais, um rádio de comunicação e duas bases e grande quantidade de material para embalar entorpecentes. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde a ocorrência estava sendo registrada no momento desta publicação. (Foto: Polícia Militar)

Foco Regional