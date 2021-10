Espaço oferece atividades para crianças, adolescentes, adultos e idosos; neste mês, grupo da terceira idade lembra o ‘Outubro Rosa’ durante as aulas

O Ginásio Poliesportivo Nery Miglioli, no Açude, é exemplo da retomada das atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). O município conta com dez ginásios poliesportivos e todos estão abertos à comunidade, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. Os espaços para a prática esportiva oferecem atividades para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

No Ginásio do Açude, o Programa Melhor Idade recebe os alunos com 60 anos ou mais as terças e quintas-feiras pela manhã; as aulas de ginástica para jovens e adultos até 59 anos são as segundas e quartas, às 7h15; a dança infantil atende crianças de cinco a 15 anos, as segundas e quartas, às 9h e 14h; o treino de taekwondo também é nas segundas e quartas, às 9h e 14h.

O local ainda oferece dança de salão toda segunda-feira, às 8h; e duas turmas de futsal, o grupo sub-17 treina as terças e quintas-feiras, às 15h30; e o grupo sub-13 faz aulas as segundas e quartas, às 10h. Para ministrar essas aulas, o ginásio conta com quatro professores e uma estagiária.

Para participar das atividades dos ginásios poliesportivos, basta procurar um dos professores nas unidades mais perto do seu bairro. No Açude, os horários de funcionamento são de segunda a quinta, das 7h às 11h e das 14h às 17h; e na sexta-feira, das 9h às 11h.

O professor Ivan dos Santos atua no Ginásio do Açude é um entusiasta das atividades abertas à comunidade. “O ginásio é um espaço de incentivo à prática de atividades esportivas. O resultado é mais saúde física e mental e, principalmente, para as crianças disciplina, interação social e muito mais”, disse.

Ele contou ainda que o grupo da terceira idade é o mais animado. “Neste mês, por exemplo, a turma resolveu chamar atenção para a campanha ‘Outubro Rosa’, de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico do câncer ginecológico e de mama. De maneira voluntária, os alunos farão as aulas de camiseta rosa durante todo mês”, contou Ivan.

Terapia Comunitária

O Ginásio do Açude também participa da Terapia Comunitária, em parceria com o setor de Saúde Mental da Secretaria de Saúde. O objetivo é fazer uma roda de conversa, em espaço aberto, público, em virtude da pandemia. As conversas são conduzidas por três terapeutas capacitados para o acolhimento do sofrimento. Durante a prática, as pessoas compartilham suas inquietações, os problemas e dilemas, bem como as conquistas, alegrias e histórias.

As rodas de conversa acontecem nos bairros durante as atividades físicas promovidas pela Smel. A atividade está sendo ofertada inicialmente em 11 bairros, com previsão de expansão para outros locais. São eles: 249, Rústico, Niterói, Aterrado, Vila Mury, Retiro, Açude, Santo Agostinho, São Luiz, Vila Santa Cecília e Três Poços. Cerca de 120 pessoas participam por semana. Secom/PMVR – Fotos de divulgação