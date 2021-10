Uma mulher de 41 anos foi ferida a facadas na manhã desta segunda-feira (11) em Volta Redonda. Ela estava em seu apartamento na Rua 2, no bairro Conforto, quando um homem invadiu o local e tentou matá-la.

A vítima deu entrada no Hospital São João Batista com ferimentos superficiais no rosto, na parte direita da face. Na unidade médica, ela contou que o criminoso, descrito por ela como alto e pardo, invadiu o local, colocou uma toalha em sua boca e a feriu no rosto, atingindo a região dos supercílios.

O padrasto dela, de 58 anos, estava dormindo e acordou com o barulho. O homem chegou a entrar em luta corporal com o criminoso, que acabou fugindo deixando para trás um boné, faca, calça e um sapato. Segundo as primeiras informações da PM, o apartamento da vítima não tinha sinais de arrombamento.

O fato estava sendo registrado na delegacia de polícia da cidade no momento desta publicação.