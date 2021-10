Na tarde deste domingo (10/10), o Barra Mansa Futebol Clube perdeu para Búzios por 5 a 2 pela quarta rodada do Campeonato Carioca (Série B2). Atuando no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio, o Barra Mansa marcou com Vinicius Santos e Thiaguinho, enquanto que Rangel, Dioguinho, Lorran, Luquinha e Alan fizeram os gols do Búzios.

A partida começou e, logo no primeiro minuto, o Barra Mansa levou perigo e quase marca se a defesa do Búzios não tivesse tirado para escanteio. Aos 5, o Búzios chegou bem com Luquinha que aproveitou uma sobra e chutou para boa defesa do goleiro Ewerton. Aos 25, Elber recupera a bola, toca para Fabinho que faz boa jogada e passa pela direita para Vinicius Santos livre bater no canto direito do goleiro Navarro. Leão 1 a 0. Aos 29, Luquinha bateu forte e quase marcou para o Búzios. Aos 33, o zagueiro Edivan protege a bola, ms escorrega e a bola sobra para o ataque do Búzios chuta duas vezes até Rangel acertar e empatar para Búzios. Aos 35, Elber toca de calcanhar para ninguém e sobra para contra-ataque do Búzios. O atacante entra na área, sofre uma entrada grosseira do zagueiro Edivan e o árbitro sinaliza pênalti. Aos 36, Dioguinho marcou de pênalti e virou a partida. Aos 43, nova falha do zagueiro do Barra Mansa que escorregou e Lorran aproveitou para ampliar para 3 a 1.

Aos 12 do segundo tempo, Thiaguinho realiza uma bela cobrança de falta pela esquerda e a bola resvala na defesa e entra no canto esquerdo do goleiro Navarro, diminuindo para o Barra Mansa. Aos 14, Ewerton fez uma grande defesa para o Leão após chute à queima-roupa de Rangel. Aos 38, num bate e rebate na área do Barra Mansa, a bola sobrou para Luquinha fazer o quarto gol do Búzios. Aos 46, Ewerton novamente fez difícil defesa para o Leão. Aos 47, Alan fez cobrança de falta direto pro meio do gol, o goleiro Ewerton aceitou e o Búzios ampliou para 5 a 2.

O Barra Mansa se prepara agora para a próxima partida diante da equipe do Barra da Tijuca na quinta-feira (14/10), às 15h, no Estádio Leão do Sul.

10/10/2021 | Búzios 5×2 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Alair Corrêa, Cabo Frio | Árbitro: Jeferson de Souza Oliveira | Gols: Vinicius Santos (BM), Rangel (Búz), Dioguinho (Búz) e Lorran (Búz); Thiaguinho (BM), Rangel (Búz) e Alan (Búz) | Búzios: Navarro; Humberto, Vitão, Thurran e Allan; Biel, Aranha, Rafael e Dioguinho; Lorran e Lukinha. Téc. Alex Bahia | Barra Mansa: Ewerton; Robert, Edivan, Yago (Diego Alan / Índio) e Anderson; Milho, Fabinho, Elber (Igor Lyra) e Matheus Pelé; Thiaguinho (João Franco) e Vinicius Santos (Roger). Téc. Osmar Coaracy.

# Classificação atualizada:

1º. Paduano (com 10 pontos); 2º. Búzios (8); 3º. Barra da Tijuca (7); 4º. Mageense, Ceres e Tigres do Brasil (5); 7º. Barra Mansa (4); 8º. Campos e Araruama (3); 10º. Bonsucesso (2); 11º. Queimados (1); 12º. Casimiro de Abreu (0).

# Demais jogos da 4ª rodada:

Paduano 2×0 Tigres do Brasil; Mageense 1×1 Ceres; Queimados x Campos (11/10); Barra da Tijuca x Casimiro de Abreu (11/10); Araruama x Bonsucesso (21/10). Por Diogo de Oliveira Paula

Búzios x Barra Mansa – Foto: Gino Lopes