Morre no hospital homem que foi esfaqueado, em Valença

Um homem de 21 anos, morreu no hospital Escola após chegar com ferimento grave. Ele foi atingido por uma facada durante uma discussão no início da tarde desta segunda-feira, 11, com outro homem na rua Boa Ventura, no bairro Canteiro, em Valença.

De acordo com informações o homem chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), mas devido à gravidade do ferimento não resistiu indo a óbito. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML).