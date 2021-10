PRF apreende carro clonado trafegando em Barra Mansa

Na tarde dessa segunda-feira, 11, durante patrulhamento de rotina, equipe do Grupo de Motopoliciamento da PRF apreenderam um veículo roubado

Em Barra Mansa-RJ, na BR 116, na altura do quilômetro 270, os policiais abordaram um veículo Fiat Strada de cor branca, cujo condutor, um comerciante de 54 anos, após ser solicitado a fornecer a documentação do automóvel, informou que adquiriu o veículo de terceiros, e que teria negociado o carro sem nenhum recibo de compra, não possuindo nenhuma documentação do veículo.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o carro estava com os sinais identificadores adulterados sendo um veículo clonado. Após consultas aos sistemas, foi constatado que o automóvel havia sido roubado de uma locadora de veículos em Volta Redonda – RJ, no ano de 2017.

O veículo e o condutor foram encaminhados para 90ª seccional de Polícia Civil de Barra Mansa – RJ, onde ficaram à disposição da justiça.