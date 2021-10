PRF evita saque de margarina na Dutra, em Paracambi

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda na noite de domingo, por volta das 21h20min, quando perceberam suspeitos se preparando para fazer saques de uma carga de margarina, que estava sendo transportada por uma carreta, no km 219, da Rodovia Presidente Dutra, em Paracambi.

A carreta, com defeito, estava parada no final da descida da Serra das Araras, no local conhecido como Ponte Coberta. Os agentes agiram rápidos e os suspeitos fugiram por uma área de mata. No local os policiais encontraram o motorista da carreta que informou que transportava carga de 2.026 caixas de margarina, cerca de 16 toneladas de peso total.

Ele contou que o veículo havia enguiçado e que os suspeitos abordaram de forma ameaçadora, abrindo o baú e dizendo que estavam aguardando outro veículo para fazer o saque da mercadoria transportada.

A equipe permaneceu no local prestando segurança até a chegada do guincho da concessionária da CCR Nova Dutra, que levou carreta para um local mais seguro. Desta forma a carga não foi saqueada, como pretendia os saqueadores.