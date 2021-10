PRF recupera carro com apropriação indébita na Dutra, em Porto Real

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) durante operação Nossa Senhora Aparecida, na noite de domingo, por volta das 19h45min, quando abordou um veículo Fiat Mobi, no km 292, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real.

O carro era conduzido por um homem tendo ao seu lado uma passageira. Durante fiscalização foi observado que o carro estava com os pneus em mau estado. Em consulta aos sistemas foi verificado que o veículo possuía um registro por apropriação indébita.

O homem disse que havia alugado o veículo em uma agência (Localiza), no dia 7 de outubro de 2021, em Praia Grande (SP). Informou que o contrato teria sido firmado no nome do seu irmão. A PRF verificou que o registro de apropriação foi feito em 20 de setembro de 2021.

Desta forma, o homem foi detido por apropriação indébita. A ocorrência foi encaminhada para a 100ª DP de Porto Real, para os procedimentos legais e registro da recuperação do veículo que será devolvido a Locadora.

Informação: Apropriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. O criminoso recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono.