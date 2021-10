Veículo pega fogo na Dutra, em Resende

Um veículo Fiat Siena Attractiv 1.4, com placa de Resende, pegou fogo no final da manhã de domingo, por volta das 11 horas, na altura do km 298, na pista do retorno do Polo Industrial de Resende, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas que não chegaram a destruir todo o veículo. O cilindro de GNV (Kit gás) não foi atingido. Não houve vítimas e não se sabe qual foi a causa do incêndio. A equipe da 7ª DEL PRF esteve no local para o atendimento do acidente, sendo confeccionado um Boletim de Acidente de Trânsito da PRF (BAT).