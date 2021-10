Uma viatura da Polícia Militar caiu de um barranco, dentro de uma cratera, no final da manhã dessa segunda-feira, às margens da RJ-145, estrada que liga Valença a Barra do Piraí, numa rua sem saída do bairro Canteiro, em Valença.

Dois policiais que estavam na viatura sofreram ferimentos. Segundo as primeiras informações passadas nas redes sociais, o policial foi fazer uma manobra e o barranco cedeu derrubando a viatura dentro da cratera.