Evento tradicional reuniu fiéis de diversos bairros do município

Celebrado nacionalmente nesta terça-feira, 12, o feriado de Nossa Senhora Aparecida foi marcado em Barra Mansa por uma carreata pelos bairros da cidade. O evento, que completa sua 61ª edição, foi organizado pela Paróquia de São Sebastião e a Família Baião, com apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Cultura. Este é o segundo ano consecutivo em que não há procissão fluvial, devido a pandemia da Covid-19.

As comemorações tiveram início ao meio-dia, com o Santo Terço transmitido em vídeo no Facebook da organização. O cortejo começou às 15h no bairro Roberto Silveira, com a carreata levando a imagem da padroeira em direção ao Centro. O trajeto feito pelos devotos percorreu os bairros de Saudade, Vila Maria, Vila Nova, Vista Alegre, Coringa e Ano Bom. Todo o percurso foi auxiliado pela Guarda Municipal da cidade.

O organizador do evento, Rogério Baião, falou sobre a carreata. “Agradeço a Deus por comemorar em mais um ano esse ato de tradição e fé. Peço intercessão de Nossa Senhora para que essa pandemia acabe e que nós possamos retornar as nossas vidas”.

Segundo o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, a procissão é uma tradição da cidade que fortalece a dimensão simbólica da cultura. “São décadas de tradição que já atravessa gerações. É quando o ritual e a fé tomam conta dos acontecimentos. Nosso compromisso é viabilizar a estrutura e o apoio logístico necessário para garantir que os fiéis professem sua fé de forma segura e adequada. O que vemos é uma das mais intensas demonstrações de devoção. São horas em vigília, em romaria e em cortejo”, ressaltou.

O Prefeito Rodrigo Drable falou sobre a comemoração. "Hoje é um dia muito importante para os Cristãos Católicos. Além disso, comemoramos o Dia das Crianças. Haviamos programado a Corrida de Pais e Filhos para hoje, no Parque Centenário, com várias atrações para as crianças, mas a chuva nos fez adiar para o próximo domingo, 17", finalizou.