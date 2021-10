Duas pessoas foram detidas com drogas no bairro Santa Cruz

Duas pessoas foram detidas com drogas nesta terça-feira (12) na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, eles foram detidos com 205 pinos de cocaína, 80 tiras de maconha, 62 pedaços da mesma droga, um rádio transmissor, dois celulares e R$ 161.

Os agentes informaram que foram até o bairro verificar informação de tráfico, observaram os suspeitos, fizeram cerco e realizaram abordagem. A dupla e o material foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado.