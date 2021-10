Guarda Municipal conduziu motoristas sem condições de dirigir para a delegacia

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) registrou dois acidentes de trânsito na tarde desta segunda-feira, dia 11. O primeiro, por volta das 15h, aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, no Centro; e o segundo na Vila Mury, no cruzamento entre as ruas Madame Curie e Pastor César Dacurso Filho, próximo das 16h.

Nos dois casos, não houve vítimas, mas os guardas municipais identificaram condutores de veículo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). “Os motoristas desabilitados para dirigir automóveis foram conduzidos à 93ª Delegacia de Polícia. Vão pagar multa e ainda responder por crime de trânsito por conduzir veículos sem habilitação”, afirmou o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista dos Reis.