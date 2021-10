Uma operação formada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública e Guarda Municipal de Paraty, Policia Civil e Militar, prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira, por volta das 10 horas, um homem, de 54 anos, por ameaça a esposa e a um pastor, no bairro Jabaquara, em Paraty.

Ele foi preso por crime de ameaça de morte e dano ao patrimônio de sua esposa, de 43 anos. Casados há 23 anos, o casal possui uma filha, de 22 anos. O homem gravou vários vídeos ostentando arma branca (faca) e ameaçando de morte a esposa.

No vídeo disse que arrancaria o coração e beberia o sangue do pastor, onde a esposa congrega. No vídeo também aparece a casa da esposa toda danificada.