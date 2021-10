Policiais civis da Delegacia de Polícia, de Valença, prenderam na tarde de segunda-feira, um suspeito de ter matado a facadas Daniel Machado Marques, 21 anos, no bairro Canteiro, em Valença.

A vítima chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital Escola, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Agentes da 91ª Delegacia com apoio da 92ª DP, (Rio das Flores), após determinação do delegado Titular Carlos Cesar e coordenação de Geraldo Rocha, do Grupo de Investigação Complementar, (GIC), iniciaram diligências com o objetivo de capturar o suposto autor do fato, que foi identificado rapidamente com informações de populares que estavam no local do fato.

Após identificação do provável esconderijo, os policiais adentraram no local do esconderijo e conseguiram prender em flagrante o suspeito, de 41 anos, cerca de duas horas após o crime. A motivação teria sido uma série de outras brigas em outros dias, as quais culminaram para o crime.

A rápida prisão em flagrante foi importante já que o autor se encontrava com grande quantidade de dinheiro em seu poder, a qual seria usada para evadir-se. O acusado foi conduzido para sede da 91ª Delegacia para as providências cabíveis, onde permanece preso.

Disque Denúncia 91ª DP 2453 – 7048 – (Sigilo garantido).

Sandro Barra – Jornal Valença