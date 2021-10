Agentes do 28º BPM estavam em patrulhamento quando observaram dois suspeitos que estavam com uma mochila preta em sua mão, na Rua Araruama, na Servidão João Paulo, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Durante abordagem, os agentes apreenderam oito invólucros de maconha, 11 dolas da mesma droga, 130 pinos de cocaína, dois celulares e R$5.

Segundo os agentes, os dois assumiram que estavam traficando no local. Os dois receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.