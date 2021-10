Adolescentes são apreendidos com drogas em Resende

Agentes do 37º BPM receberam informações na noite de terça-feira, por volta das 20h20min, sobre dois suspeitos, que estariam praticando o tráfico de drogas na Rua A com a Rua J, no interior da Praça da Morada da Montanha, no bairro Morada da Montanha, em Resende.

Os policiais militares foram até o local e ficaram observando a movimentação típica de tráfico de drogas, onde um dos adolescentes pegava uma sacola que estava dentro de um tubo.

Durante a abordagem, o adolescente tentou esconder a sacola novamente dentro do tubo, mas foi impedido. Dentro da sacola os agentes apreenderam 86 dolas de maconha, um celular Samsung, um celular Motorola, uma balança de precisão e R$25.

Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Resende, onde foram autuados por fato análogo ao tráfico de drogas.